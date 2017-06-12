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В Пензе прошел парад молодежи и студентов

12 июня в 16:32 342 просмотра

В Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города прошел парад молодежи и студентов.

Студенты пензенских учебных заведений прошли торжественным маршем и выстроились на Юбилейной площади. На параде были представлены студенты разных национальностей. Они держали таблички с названиями стран, из которых они родом.

Представители разных стран исполнили свои традиционные танцы, публика их поддерживала аплодисментами. Мероприятие вызвало большой интерес у горожан, передает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова.

На параде присутствовали первые лица области и города: губернатор Иван Белозерцев, спикер ЗакСобра Валерий Лидин, глава города Валерий Савельев и мэр Пензы Виктор Кувайцев. Все они приветствовали участников парада.

В завершение был исполнен славянский народный танец. После окончания парада начался праздничный кавер-фестиваль.


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