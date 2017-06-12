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В Сердобском районе в ДТП пострадали пять человек

12 июня в 17:29 434 просмотра

В селе Пригородное Сердобского района Пензенской области произошло крупное ДТП.

ДТП произошло в 22.44 11 июня на проезде Заречного в селе Пригородном. Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области столкнулись «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 23-летний водитель, и «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автомобиля «ВАЗ-21074» — девушки 2000, 1998 и 1999 годов рождения. Одна из них была госпитализирована, остальные осмотрены и отпущены домой.

Водителя «ВАЗ-21099» после медосмотра также отпустили домой, его пассажирку — 16-летнюю девушку госпитализировали с телесными повреждениями.


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