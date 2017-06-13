Пензенская делегация отправится с деловой миссией в Китай

О поездке сообщил губернатор Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter.
По словам главы региона, в ходе визита планируется подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией и принять участие в заседании Совета по сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в городе Хэфэй.
Делегация Пензенской области будет работать в КНР 15−16 июня. Планируем подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 13 июня 2017 г.
В пятницу работаем на 2 заседании Совета по сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" в г.Хэфэй под председательством М.В.Бабича и Ян Цзечи— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 13 июня 2017 г.