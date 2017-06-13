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Пензенская делегация отправится с деловой миссией в Китай

13 июня в 13:49 314 просмотров

15 и 16 июня делегация Пензенской области будет находиться с деловым визитом в Китайской народной республике.

О поездке сообщил губернатор Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter.

По словам главы региона, в ходе визита планируется подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией и принять участие в заседании Совета по сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в городе Хэфэй.


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