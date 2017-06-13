Пензенская делегация отправится с деловой миссией в Китай

15 и 16 июня делегация Пензенской области будет находиться с деловым визитом в Китайской народной республике.

О поездке сообщил губернатор Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter.

По словам главы региона, в ходе визита планируется подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией и принять участие в заседании Совета по сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в городе Хэфэй.

Делегация Пензенской области будет работать в КНР 15−16 июня. Планируем подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 13 июня 2017 г.