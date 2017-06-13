Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В скверах Пензы установят видеонаблюдение
Пензенцы вновь жалуются на сбои в работе «МегаФона»
В Пензенской области в праздники задержали 100 нетрезвых водителей
Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации
Пензенцев пригласят на дополнительную акцию бесплатного УЗИ
В Пензенской области ликвидировали свалку в 450 кв. метров
Где в Пензе можно купить самые дешевые роллы?
В центре Пензы дети катаются на сломанной горке с торчащими саморезами
В Пензенской области обезвредили условных террористов
На ремонт пензенских дорог вышли 28 бригад

В Пензе в сквере «45 меридиан» вывернули с корнем скамейку

13 июня в 14:36 798 просмотров
, как в Пензе открыли сквер «45 меридиан», а там уже отметились вандалы.

" data-title="В Пензе в сквере «45 меридиан» вывернули с корнем скамейку — Пенза-пресс, рунет за день">

Не прошло и недели, как в Пензе открыли сквер «45 меридиан», а там уже отметились вандалы.

О том, что в сквере вывернули с корнем одну из скамеек, сообщил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании 13 июня.

«Мы в День города открыли сквер «45 меридиан», а сегодня утром мне сообщили, что ночью там вывернули с корнем скамейку, намусорили. На записи видеонаблюдения мы нарушителей определим, конечно, но хотелось бы, чтобы и люди проявляли больше активности в этом вопросе. Из окна же видно и слышно, что хулиганят, можно позвонить в полицию, мы же этот сквер для местных жителей делали», — отметил глава горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов усилить контроль за зелеными зонами и скверами.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics