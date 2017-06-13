Пензенские дети представили регион на фестивале детского творчества

113 детей из 14 регионов Приволжского федерального округа стали его участниками.

Девять ребят из Спасского детского дома и Неверкинской школы-интерната представляли Пензенскую область. Они выступали по трем номинациям: «Вокал», «Танец» и «Художественное слово».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, финалистов приветствовал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

«Проект «Вернуть детство» реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича. Он направлен на выявление и поддержку талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул он.

Все финалисты получили дипломы и планшеты с логотипом фестиваля.