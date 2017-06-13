СТС приступил к съемкам драмеди «Девочки не сдаются»

Телеканал СТС приступил к съемкам новой драмеди «Девочки не сдаются» (16+), на которых Любовь Толкалина вновь надела обручальное кольцо.

«После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж — только по сценарию», — рассказывает актриса.

Их экранный брак с Алексеем Макаровым попытается разрушить Антон Филипенко, исполнитель роли Стаса в новом клипе группы «Ленинград». Их партнерами по сериалу станут Агния Кузнецова, Анна Якунина, Виктория Кобленко, Мария Валешная, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев, Александр Ратников и другие известные актеры.

5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм — в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка — они такие разные, но объединяет их одно — стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.

«Девочки не сдаются» — это сериал, созвучный мыслям и переживаниям современных женщин. Он показывает их во всем разнообразии характеров и жизненных подходов, что позволит каждой телезрительнице узнать на экране себя, а каждому мужчине — взять на заметку массу полезного из женской психологии", — отмечает директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.