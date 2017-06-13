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Пензенцы смогут пройти стажировку в компании D-Link

13 июня в 15:40 244 просмотра

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел переговоры с генеральным директором D-Link Russia Владимиром Липпингом.

Встреча прошла в Рязани, на базе сервисного центра компании, являющейся ведущим мировым производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования, сообщает пресс-центр облправительства.

Стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества компании и региона, в том числе — организацию стажировок студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра D-Link Russia.

Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область. Кроме того, достигнута договоренность о вхождении гендиректора компании D-Link Russia в оргкомитет юбилейного форума Secon, отметили в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/13/14413777

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