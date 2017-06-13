Ученые рассказали о самой действенной диете

Вегетарианская диета почти вдвое эффективнее для похудения, чем низкокалорийная, включающая продукты животного происхождения, сообщает « Российская газета » со ссылкой на Journal of the American College of Nutrition .

Помимо потери лишнего веса, вегетарианская диета улучшает обмен веществ и рекомендуется людям с метаболическим синдромом или диабетом второго типа.

В рамках проведенного исследовании 74 пациента, страдающих от диабета, разделили на две группы. Первые питались разнообразными продуктами, вторые придерживались вегетарианской диеты. Все пациенты потребляли не более 500 килокалорий в день.

Ученые отметили, что в итоге «вегетарианцы» за одну неделю потеряли, в среднем, 6,2 килограмма, а представители другой группы — почти в два раза меньше.

Также сообщается, что если внутримышечный жир сокращался у всех участников, то субфасциальный (или «глубокий») жир уходил только у вегетарианцев.