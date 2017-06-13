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Ученые рассказали о самой действенной диете

13 июня в 15:45 312 просмотров
, чем низкокалорийная, включающая продукты животного происхождения, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Journal of the American College of Nutrition.

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Вегетарианская диета почти вдвое эффективнее для похудения, чем низкокалорийная, включающая продукты животного происхождения, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Journal of the American College of Nutrition.

Помимо потери лишнего веса, вегетарианская диета улучшает обмен веществ и рекомендуется людям с метаболическим синдромом или диабетом второго типа.

В рамках проведенного исследовании 74 пациента, страдающих от диабета, разделили на две группы. Первые питались разнообразными продуктами, вторые придерживались вегетарианской диеты. Все пациенты потребляли не более 500 килокалорий в день.

Ученые отметили, что в итоге «вегетарианцы» за одну неделю потеряли, в среднем, 6,2 килограмма, а представители другой группы — почти в два раза меньше.

Также сообщается, что если внутримышечный жир сокращался у всех участников, то субфасциальный (или «глубокий») жир уходил только у вегетарианцев.


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