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В Заречном пройдет фестиваль в честь Кубка Конфедераций-2017

13 июня в 16:05 190 просмотров
(0+), посвященный Кубку Конфедераций-2017.

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28 июня в городе Заречном Пензенской области пройдет футбольный фестиваль (0+), посвященный Кубку Конфедераций-2017.

В рамках спортивного праздника будет проведен турнир с участием восьми зареченских команд, сообщает управление общественных связей закрытого города.

Кроме того, будут организованы мероприятия по популяризации футбола с участием ведущих пензенских тренеров и игроков ФК «Зенит» (Пенза). В планах также — организованный просмотр телетрансляций матчей Кубка, викторины и розыгрыши призов, культурная программа.

Кубок Конфедераций проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, в нем примут участие победители континентальных чемпионатов по футболу, команда-обладатель титула чемпиона мира и российская сборная.


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