Пензенцы пострадали в крупной аварии под Ялтой

В районе поселка Массандра в Крыму в аварию попал экскурсионный автобус. В результате ДТП пострадали жители нескольких регионов, в том числе — Пензенской области.

Как пишет «Российская газета», в автобус «Эталон», в котором ехали 27 человек, в том числе — пять детей, врезалась «ГАЗель», перевозившая концертное оборудование.

По первоначальной информации в автокатастрофе пострадали девять человек, сейчас их количество увеличилось до 20. Шесть из них, в том числе — два ребенка, доставлены в ялтинскую городскую больницу № 1. Еще 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, цитирует Life слова источника в МЧС.

Как сообщила «РГ» пресс-секретарь УГИБДД по Республике Крым Наталья Кашкарова, пострадали туристы из пяти регионов России — Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области и Республики Коми.