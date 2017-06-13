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В Кузнецком районе проверили лагеря

13 июня в 17:15 68 просмотров

Заместитель министра экономики Пензенской области Дмитрий Полукаров посетил Кузнецкий район для ознакомления с работой объектов социальной сферы во время летних каникул.

Он проинспектировал работу учреждений культуры и образования в селах Поселки и Никольское.

В ходе выезда Дмитрий Полукаров встретился с главами администраций населенных пунктов. В ходе встреч он обсудил работы по благоустройству сел, а также содержание спортивных площадок.

В селе Поселки замминистра посетил лагерь «Радуга», в котором сейчас размещаются 28 детей.

Также Дмитрий Полукаров ознакомился с программой лагеря, оценил условия пребывания детей, а также наличие современное технологическое оборудование и организацию питания в столовой.

«В селе Никольское заместитель министра посетил строительную площадку офиса врача общей практики. Этот социально-значимый объект строится по поручению губернатора Ивана Белозерцева и является ответом на обращение местных жителей», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/06/13/15555338

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