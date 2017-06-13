Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В скверах Пензы установят видеонаблюдение
В Пензенской области в праздники задержали 100 нетрезвых водителей
Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации
Пензенцев пригласят на дополнительную акцию бесплатного УЗИ
В Пензе в сквере «45 меридиан» вывернули с корнем скамейку
В Пензенской области ликвидировали свалку в 450 кв. метров
Где в Пензе можно купить самые дешевые роллы?
В центре Пензы дети катаются на сломанной горке с торчащими саморезами
В Пензенской области обезвредили условных террористов
На ремонт пензенских дорог вышли 28 бригад

Пензенцы вновь жалуются на сбои в работе «МегаФона»

13 июня в 17:15 88 просмотров
«МегаФона». Как пишет подписчица группы «Это Пенза, Карл!», совершать звонки она не могла в течение часа.

" data-title="Пензенцы вновь жалуются на сбои в работе «МегаФона» — Пенза-пресс, рунет за день">

Жители Пензы вновь сообщают о сбоях в работе «МегаФона». Как пишет подписчица группы «Это Пенза, Карл!», совершать звонки она не могла в течение часа.

«МегаФон» сегодня опять не работал. Час не могла дозвониться до родных. Что опять случилось и будет ли снова компенсация?" - написала она.

Стоит отметить, что о сбоях в сети «МегаФона» сообщают жители ряда регионов страны.

«Снижение успешности дозвона — 20−30%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — передает РИА Новости сообщение оператора.

При этом мобильный интернет работает стабильно.

Напомним, в конце мая на сети «МегаФона» и Yota произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и ряде крупных городов Поволжья. Понесенный ущерб оператор затем абонентам компенсировал.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics