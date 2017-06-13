Пензенцы вновь жалуются на сбои в работе «МегаФона»

Жители Пензы вновь сообщают о сбоях в работе «МегаФона». Как пишет подписчица группы « Это Пенза, Карл! », совершать звонки она не могла в течение часа.

«МегаФон» сегодня опять не работал. Час не могла дозвониться до родных. Что опять случилось и будет ли снова компенсация?" - написала она.

Стоит отметить, что о сбоях в сети «МегаФона» сообщают жители ряда регионов страны.

«Снижение успешности дозвона — 20−30%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — передает РИА Новости сообщение оператора.

При этом мобильный интернет работает стабильно.

Напомним, в конце мая на сети «МегаФона» и Yota произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и ряде крупных городов Поволжья. Понесенный ущерб оператор затем абонентам компенсировал.