В Кузнецке открыли обновленную Доску почета (видео)

В ходе празднования Дня города в Кузнецке Пензенской области открыли обновленную Доску почета. В галерею занесли 18 имен жителей города и столько же названий предприятий.

Швея, обувщик, врач, пекарь, водитель, спортсмен, следователь, специалист по социальной работе, прораб, методист — фотографии людей этих профессий теперь есть на Доске почета Кузнецка.

«Здесь, прежде всего, будут чествоваться люди труда, те, кто своими руками дает результат», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В Галерею почета и славы занесли также названия частных и бюджетных организаций и предприятий. Награды вручили их руководителям.

«Я хочу сказать, что это достойная награда для нашего коллектива, они работают день и ночь, все в городе об этом знают. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов. Это самый лучший коллектив в городе», — отметил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.

На Доску почета Кузнецка были занесены имена 18 жителей города. Глава администрации города Сергей Златогорский отметил, что эти люди — достойный пример для всего Кузнецка.

«Все, что намечено, будем делать. Что не получается — потренируемся, получится. Будем жить, работать, все у нас будет хорошо», — заявил Сергей Златогорский.

Имена кузнечан и названия предприятий будут красоваться на городской Доске почета в течение года. В следующий раз галерею обновят в рамках празднования Дня города и Дня России, сообщает телеканал «Экспресс».