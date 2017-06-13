В скверах Пензы установят видеонаблюдение

Народные избранники спросили, нельзя ли сразу при разбивке новых скверов предусматривать установку фонарей и камер видеонаблюдения, а также поинтересовались, кто будет заниматься уборкой данных территорий.

Что касается уборки, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что все новые скверы включены в контракт, заключенный между управлением ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

«По освещению: в этом году на строительство новых светоточек заложено 15 млн рублей. При создании сквера «45 меридиан», например, были созданы все условия для установки фонарей, и в этом году они там появятся. По вопросу с видеонаблюдением: у нас есть система «Безопасный город», все зеленые островки и «45 меридиан» тоже однозначно будут под наблюдением», — отметил он.