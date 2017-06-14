Ученые: высококалорийная пища может провоцировать болезнь Альцгеймера

Жирная еда провоцирует развитие болезни Альцгеймера у носителей опасных мутаций в генах, пишет « Российская газета » со ссылкой на Journal of Neuroscience.

Мутация APOE4 считается почти самым значимым фактором риска развития этого заболевания. Употребление высококалорийной еды играет в развитии болезни Альцгеймера весомую роль.

Ученые провели эксперимент, на мышах, в ходе которого их ген АРОЕ заменили на «человеческую версию». Одна группа животных питалась высококалорийной пищей, другая — обычной едой.

Отмечается, что носители мутации быстро набрали лишний вес и накапливали поврежденные молекулы. У мышей с нормальной версией APOE такого эффекта не наблюдалось.

Выводы о причинах уязвимости носителей APOE4 к высококалорийной и жирной пище делать рано, но это может быть связано с тем, что мутация усиливает воспаления, связанные с ожирением, и другими проблемами с метаболизмом.