В Пензе в 16.54 устранили проблему в работе голосовой связи сети «МегаФон». Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

«Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%. Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, в ряде регионов, в том числе — и в Пензенской области, абоненты оператора испытывали трудности при совершении звонков.