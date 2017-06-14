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Минпромтоторг хочет приблизить магазины со спиртным к школам

14 июня в 08:06 48 просмотров
«излишние ограничения» и приблизить магазины, торгующие алкоголем, к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям.

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Минпромторг планирует убрать «излишние ограничения» и приблизить магазины, торгующие алкоголем, к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям.

Как пишут «Известия», эта инициатива была предложена в доработанном проекте постановления о допустимых расстояниях до таких торговых точек, которое ведомство внесло в правительство.

Если сейчас расстояние между торговыми точками со спиртным и социальными учреждениями регулируется властями регионов и иногда составляет 1 км, то планируется ограничить его 20−50 м «от дверей до дверей».

«Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно», — пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга.


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