Минпромтоторг хочет приблизить магазины со спиртным к школам

Минпромторг планирует убрать «излишние ограничения» и приблизить магазины, торгующие алкоголем, к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям.

Как пишут «Известия», эта инициатива была предложена в доработанном проекте постановления о допустимых расстояниях до таких торговых точек, которое ведомство внесло в правительство.

Если сейчас расстояние между торговыми точками со спиртным и социальными учреждениями регулируется властями регионов и иногда составляет 1 км, то планируется ограничить его 20−50 м «от дверей до дверей».

«Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно», — пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга.