В Пензе у жителей Брянской области нашли 1 кг синтетических наркотиков

Полицейские задержали двух жителей Брянской области 1993 и 1994 годов рождения, которые делали закладки наркотических средств на территории Пензы.

В Пензенскую область молодые люди приехали с конкретной целью — делать закладки синтетических наркотиков для одного из интернет-магазинов. Для фасовки запрещенных веществ они сняли квартиру.

Во время обыска у них изъяли более 1 кг синтетических наркотиков. Кроме того, молодые люди приготовили еще около 30 закладок.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, им поручили доставить пакет с неизвестным веществом из Брянской области в Пензенскую за вознаграждение в 100 тысяч рублей. После этого им поступило еще одно указание — сделать закладки. Когда молодые люди выполнили поручение, им перечислили обещанные деньги.

Молодые люди уже собирались в родную область, когда к ним пришли сотрудники полиции и предъявили ордер на обыск.

По этому факту возбуждено уголовное дело, и молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.