Эти изменения помогут решить проблему с незаконно установленными ограждениями и цепочками на внутридворовых территориях, а также ларьками и нестационарными торговыми объектами. Порядок по их демонтажу в настоящее время разрабатывается, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы.
Он также отметил, что ежедневно в Пензе работу по благоустройству выполняют более 350 работников спецорганизаций и 120 единиц техники.
«Придомовые и внутриквартальные территории в надлежащем санитарном состоянии поддерживают порядка 450 дворников и 40 единиц техники, в том числе, привлекаемой по договорам подряда», — подчеркнул Андрей Гришин.
В Пензе нашли решение ситуации с незаконными ограждениями во дворах
В Пензе проходят процедуру согласования изменения в устав департамента ЖКХ.
Эти изменения помогут решить проблему с незаконно установленными ограждениями и цепочками на внутридворовых территориях, а также ларьками и нестационарными торговыми объектами. Порядок по их демонтажу в настоящее время разрабатывается, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы.