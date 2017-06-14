В Пензе нашли решение ситуации с незаконными ограждениями во дворах

Эти изменения помогут решить проблему с незаконно установленными ограждениями и цепочками на внутридворовых территориях, а также ларьками и нестационарными торговыми объектами. Порядок по их демонтажу в настоящее время разрабатывается, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы.



Он также отметил, что ежедневно в Пензе работу по благоустройству выполняют более 350 работников спецорганизаций и 120 единиц техники.



«Придомовые и внутриквартальные территории в надлежащем санитарном состоянии поддерживают порядка 450 дворников и 40 единиц техники, в том числе, привлекаемой по договорам подряда», — подчеркнул Андрей Гришин.