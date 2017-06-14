В Заречном лось истек кровью, запутавшись в колючей проволоке

Инцидент произошел 9 июня рядом с КПП № 5, пишет «Заречье сегодня». По словам директора управления природными ресурсами Татьяны Пчелинцевой, животное, которое, возможно, испугала собака, пыталось пройти через контрольно-следовую полосу. В овраге за кооперативом «Звезда» лось попал в ограждение «Егоза», которое представляет собой проволоку из армированной колючей ленты. Ему удалось выбраться, но вскоре животное скончалось от кровопотери.



Главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Наталья Козина сообщила изданию, что лось не страдал бешенством.