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В Заречном лось истек кровью, запутавшись в колючей проволоке

14 июня в 10:37 306 просмотров
, пытаясь выбраться за периметр закрытого города.

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В Заречном Пензенской области лось погиб, пытаясь выбраться за периметр закрытого города.

Инцидент произошел 9 июня рядом с КПП № 5, пишет «Заречье сегодня». По словам директора управления природными ресурсами Татьяны Пчелинцевой, животное, которое, возможно, испугала собака, пыталось пройти через контрольно-следовую полосу. В овраге за кооперативом «Звезда» лось попал в ограждение «Егоза», которое представляет собой проволоку из армированной колючей ленты. Ему удалось выбраться, но вскоре животное скончалось от кровопотери.

Главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Наталья Козина сообщила изданию, что лось не страдал бешенством.

Фотография: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=cYO5junK3l8

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