Решение было принято по результатам проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере безопасности и антитеррористической защищенности на объектах с массовым пребыванием людей.



«[В Камешкирском районе] запланированных антитеррористической комиссией мероприятий не реализован в установленные сроки. Не выполнены в полном объеме и мероприятия, предусмотренные положениями законодательства в отношении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.



Напомним, 9 июня Законодательное Собрание Пензенской области одобрило поправки в региональный КоАП, которые предусматривают ответственность за неисполнение и нарушение решений, принятых антитеррористической комиссией региона.