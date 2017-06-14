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В Камешкирском районе не реализовали ряд антитеррористических мероприятий — прокуратура

14 июня в 10:56 236 просмотров
, запланированных антитеррористической комиссией.

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Прокуратура привлекла к ответственности двух чиновников администрации Камешкирского района Пензенской области за невыполнение в установленные сроки ряда мероприятий, запланированных антитеррористической комиссией.

Решение было принято по результатам проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере безопасности и антитеррористической защищенности на объектах с массовым пребыванием людей.

«[В Камешкирском районе] запланированных антитеррористической комиссией мероприятий не реализован в установленные сроки. Не выполнены в полном объеме и мероприятия, предусмотренные положениями законодательства в отношении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Напомним, 9 июня Законодательное Собрание Пензенской области одобрило поправки в региональный КоАП, которые предусматривают ответственность за неисполнение и нарушение решений, принятых антитеррористической комиссией региона.


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