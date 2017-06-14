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Пензенские выпускники справились с ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

14 июня в 11:10 242 просмотра
, информатике и ИКТ и математике базового уровня, которые прошли 29 и 31 мая.

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В Пензенской области подвели итоги стартовых ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня, которые прошли 29 и 31 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, по всем предметам пензенские школьники получили более высокие результаты, чем в 2016 году.

«Это говорит о том, что качество подготовки выпускников стало значительно выше, и это результат большой работы учителей, выпускников и их родителей», — подчеркнул министр образования области Александр Воронков.

Предварительные результаты ЕГЭ по географии показали, что средний балл вырос по сравнению с прошлым годом на 6,5 баллов. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог, сократилось с 16,3% в 2016 году до 3% в текущем году. Один выпускник из 29 лицея Пензы набрал по географии 96 баллов.

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ также вырос — на 1 балл. Число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 0,4%. Впервые за последние три года трое выпускников набрали 100 балов. Это выпускники гимназии № 13, школ № 77 и 57 города Пензы.

Результаты ЕГЭ по географии показали сокращение количества участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог — их число снизилось с 3,7% до 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

46,7% выпускников получили «отлично». Средний балл на ЕГЭ по базовой математике в этом году незначительно отличается от прошлогоднего результата — 4,3 против 4,2 баллов.


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