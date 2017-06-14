Ученые: одинокие люди становятся эгоцентриками

Американские специалисты пришли к выводу, что пребывание в одиночестве усиливает у людей эгоцентризм, сообщает RT со ссылкой на EurekAlert! .

На протяжении 11 лет ученые наблюдали за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет.

Они выяснили, что, пребывая в одиночестве, человек становится более эгоцентричным.

Также сообщается, что психологи выявили и обратную зависимость: эгоцентризм обуславливает человеческое одиночество. Если вы станете более эгоистичным, вы рискуете остаться запертым в чувстве социальной изоляции, говорится в исследовании.

И, если второй вывод кажется вполне логичным, то первый вызвал у исследователей удивление.