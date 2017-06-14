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Ученые: одинокие люди становятся эгоцентриками

14 июня в 11:29 254 просмотра
, что пребывание в одиночестве усиливает у людей эгоцентризм, сообщает RT со ссылкой на EurekAlert!.

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Американские специалисты пришли к выводу, что пребывание в одиночестве усиливает у людей эгоцентризм, сообщает RT со ссылкой на EurekAlert!.

На протяжении 11 лет ученые наблюдали за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет.

Они выяснили, что, пребывая в одиночестве, человек становится более эгоцентричным.

Также сообщается, что психологи выявили и обратную зависимость: эгоцентризм обуславливает человеческое одиночество. Если вы станете более эгоистичным, вы рискуете остаться запертым в чувстве социальной изоляции, говорится в исследовании.

И, если второй вывод кажется вполне логичным, то первый вызвал у исследователей удивление.


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