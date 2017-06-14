80 пензенцев отправилась на млодежный форум ПФО

В рамках форума 2017 года будет девять направлений: «Ты — предприниматель», «МедиаВолна», «Инновации и техническое творчество», «Поколение Добра», «Культурный БУМ!», «Патриот», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Малая родина — большие возможности» и «Политика».
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, авторы проектов смогут поучаствовать в конкурсе на получение грантовой поддержки.
Программа форума включает образовательную программу, мастер-классы, фестиваль танцев, выставку научно-технического творчества молодежи, встречи с известными людьми и сдачу норм ГТО.