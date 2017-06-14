80 пензенцев отправилась на млодежный форум ПФО

14 июня первая делегация Пензенской области в составе 80 человек отправилась на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017», который пройдет в Самарской области.

В рамках форума 2017 года будет девять направлений: «Ты — предприниматель», «МедиаВолна», «Инновации и техническое творчество», «Поколение Добра», «Культурный БУМ!», «Патриот», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Малая родина — большие возможности» и «Политика».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, авторы проектов смогут поучаствовать в конкурсе на получение грантовой поддержки.

Программа форума включает образовательную программу, мастер-классы, фестиваль танцев, выставку научно-технического творчества молодежи, встречи с известными людьми и сдачу норм ГТО.