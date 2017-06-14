В Пензе «Дом Вероники» сдадут к 19 июня

В центре предполагается осуществлять сопровождаемое проживание инвалидов, их образование и трудоустройство.

Проект реализует автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи».

Строительство здания началось в июне прошлого года. Сейчас здесь выполнили основные строительно-монтажные работы, подвели инженерные коммуникации, подключили газ, воду и энергоснабжение. Завершили внутреннюю отделку помещений, установили мебель и благоустроили территорию.

Глава региона положительно оценил объем и качество проведенных работ.

«Последний раз мы были здесь около месяца назад, и сегодня налицо прогресс. Степень готовности здания — более 99%, осталось совсем немного. Мы должны справиться с задачей и сдать объект в срок до 19 июня», — нацелил Иван Белозерцев.

Он обратил внимание на творческий подход к организации внутреннего пространства, дизайн которого выглядит эстетично и современно.

«Надо приглашать специалистов и оформлять подобным образом помещения детских садов и школ, которые мы строим и ремонтируем. Это будет нести позитив, создавать людям хорошее настроение», — распорядился губернатор.

Глава региона добавил, что эскизы помещений могут предложить, в том числе воспитанники пензенских школ искусств, студенты художественного училища.

Иван Белозерцев отметил, что «Дом Вероники» — единственный в России подобный центр для молодых инвалидов.

«Проект реализуем «всем миром» — инициативу поддержал полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, который сопровождал и оказывал финансовую помощь в его реализации, значительные средства выделили из регионального бюджета и внебюджетных источников», — сообщил губернатор.

«Объект получился эстетичный и функциональный, и я уверен, что он будет наполнен содержательной работой и востребован», — подытожил Иван Белозерцев.