В Пензенской области 814,9 млн рублей направят на капремонт

Всероссийское селекторное совещание по проекту «Формирование комфортной городской среды» и вопросам реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах прошло под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

Особое внимание Андрей Чибис уделил вопросам информирования населения о проектах и напомнил, что участие граждан в их реализации — одно из важнейших условий.

«Горожане должны понимать то, что делается в рамках проектов и заботиться о городской среде» — отметил он.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, замминистра напомнил о необходимости освобождения населенных пунктов от визуального мусора и несанкционированной рекламы.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев отметил, что в этом году участие в проекте, направленном на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, принимают участие 11 муниципальных образований региона.

«В рамках проекта в текущем году планируется благоустроить 167 придомовых территории и 15 мест массового отдыха. На реализацию государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды предусмотрены 306,4 млн. рублей. Из так называемых знаковых объектов предполагается реновация набережной реки Суры в Пензе. Также на благоустройство городского парка в Кузнецке направят еще 6,1 млн. рублей», — сообщил Андрей Кулинцев.

Что касается капитального ремонта МКД, то в 2017 году в Пензенской области, согласно программе, капитальному ремонту подлежит 171 многоквартирный дом. Общая сметная стоимость работ составит 814,9 млн. рублей. На эти средства будет проведен комплексный ремонт, в том числе лифтового оборудования, фасадов, кровель и внутридомовых инженерных систем.