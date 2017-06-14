Работы по внешней отделке Спасского собора завершат в 2017 году

В 2016 году были выполнены работы по созданию внутренней системы вентиляции цокольного этажа собора, а также системы отопления, произведен монтаж кровли, штукатурные работы и покраска фасада; рабочие приступили к изготовлению декоративных элементов, монтаж которых планируется завершить в текущем году. Также до конца 2017 года будут выполнены работы по покраске колокольни, устройству подземных каналов и шахт, покраске кабелей, установке освещения.



«В этом году мы должны завершить внешний облик, чтобы люди увидели, что те средства, которые они перечисляют, идут по целевому назначению — на воссоздание храма. […] Есть надежда, что задачи всем миром мы выполним и к осени увидим белоснежный храм», — сказал руководитель губернаторского штаба по воссозданию собора, вице-спикер ЗакСобра Александр Еремкин.



Он подчеркнул, что ход строительных работ находится на контроле главы региона Ивана Белозерцева.





«Осенью, когда храм будет отапливаться, начнутся внутренние работы. За холодные месяцы мы планируем их выполнить. Весь объем строительно-монтажных работ — без установки алтаря и входных дверей — стоит 900 млн рублей, 600 уже собрали», — подчеркнул Александр Еремкин.



Осенью будут также возобновлены экскурсии на колокольню, которые не проводятся в настоящее время из-за строительно-монтажных работ.





К росписи храма планируется приступить позже, уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.



«Это сложный процесс, поэтому сначала будет сделана декоративная отделка. С росписью пока не торопимся», — отметил он.



Строительные работы ведутся на средства епархии, субсидии из бюджета и пожертвования, которые составили в 2016 году 63 млн рублей.



«С начала 2017 года мы собрали 8,5 млн рублей. Они будут они направлены на работы по колокольне», — добавила член попечительского совета по воссозданию Спасского собора, председатель Общественного совета при Законодательном Собрании региона Светлана Пинишина.



Кроме того, подана и рассматривается заявка на получение субсидии в размере 150 млн рублей, которые также планируется направить на завершение собора.



Сбор пожертвований ведется на многих культурных и спортивных мероприятиях, отметили министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова и начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.



«Помимо того, что на мероприятиях мы собираем пожертвования, мы рассказываем об истории храма, который столько лет строился и за один день был взорван. Если мы будем чтить и уважать историю, у нас будет будущее, у наших детей будет будущее. В этом смысл воссоздания храма», — рассказала она.