Молодая пензячка сбила на авто пенсионера

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1994 года рождения.
Пострадавшего мужчину 1940 года рождения доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.
Водитель авто «ВАЗ-21102» сбил пешехода на улице Ростовской в городе Пензе.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1994 года рождения.
Пострадавшего мужчину 1940 года рождения доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.