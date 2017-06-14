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Молодая пензячка сбила на авто пенсионера

14 июня в 13:35 90 просмотров
«ВАЗ-21102» сбил пешехода на улице Ростовской в городе Пензе.

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Водитель авто «ВАЗ-21102» сбил пешехода на улице Ростовской в городе Пензе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1994 года рождения.

Пострадавшего мужчину 1940 года рождения доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.


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