Праздник РЕН ТВ в Кемерове и Ижевске посетили 60 тысяч человек

Телеканал РЕН ТВ собрал рекордную аудиторию. На этот раз — не у экранов телевизоров, а на городских улицах. В Ижевске и Кемерове в День России помимо главного праздника зрители РЕН ТВ отмечали 20-летие любимого телеканала.

По данным мэрии Кемерова, на площадку РЕН ТВ в этот день пришли 25 тысяч человек. В Ижевске городская администрация зафиксировала еще большее количество участников мероприятия — от 35 до 40 тысяч человек.

В Кемерове все желающие могли лично познакомиться с ведущим программы «Военная тайна» (16+) Игорем Прокопенко. Известный писатель и журналист ответил на вопросы зрителей и рассказал о научных сенсациях.

«Я совершенно потрясен атмосферой, конечно, которая здесь царит. Я очень люблю Сибирь. И канал РЕН ТВ, и программа «Военная тайна» — ровесники, им 20 лет. Всегда были актуальны, всегда были интересны зрителю, потому что мы всегда пытались отвечать на те вопросы, которые стоят перед гражданами нашей страны. Перед зрителями. Я думаю это секрет популярности и долголетия и программы и канала», — поделился после общения со зрителями Игорь Прокопенко.

Гости праздника в Ижевске на встрече с ведущим и автором программы «Добров в эфире» (16+) Андреем Добровым затронули нестандартные темы. Известный журналист сменил амплуа политического аналитика на праздничного модератора. Телеведущий в шуточной форме рассказал, что происходит за кадром программы и сфотографировался со зрителями. Народные гуляния в Ижевске продолжались до позднего вечера.

«Для меня поразителен один факт: Россия — огромная страна, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, Владивостока, и везде люди… они могут быть твоими друзьями, твоими соседями, ты говоришь с ними на одном языке на одни и те же темы. Вы можете ругаться или не ругаться. У вас есть общие воспоминания, общая культура. Это великая вещь. Нигде в мире такого нет», — заявил после общения со зрителями Андрей Добров.