В новых сериях «Ворониных» появится Глюк’oZа

В одной из новых серий Воронины улетают в долгожданный отпуск на юг, где попадают в криминальную историю. А все потому, что Вера пожаловалась Косте на недостаток внимания и романтики. Непутевый муж решает раскошелиться и купить у местных зазывал дорогие бусы. Но встретив в баре певицу Глюк’oZу, Костя и Леня понимают: Верина обновка была украдена у звезды. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, братья готовы преступить закон, а главное — лишить Веру полюбившегося подарка…



«Конечно, на гастролях бывало всякое: и любимые сережки теряла, и без чемодана оставалась. Но такого лихо закрученного «грабежа» не припомню (улыбается). Признаться, по-хорошему завидую этой сплоченной и безумно талантливой команде, частью которой хоть ненадолго мне удалось стать. Такой невероятно теплой и душевной атмосферой редко кто может похвастаться. Я думаю, именно в этом кроется многолетний успех «Ворониных», — отметила. Глюк’oZa.