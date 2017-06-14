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В Пензе готовят проект по реконструкции Бакунинского моста (видео)

14 июня в 15:13 330 просмотров

Вопросы ремонта и реконструкции дорог в областном центре обсудили на заседании постоянной комиссии Пензенской городской Думы по вопросам ЖКХ. Укладка нового асфальта и замена бордюрных камней идет в соответствии с графиком. Качество проводимых работ находится под постоянным контролем чиновников городской администрации и независимых экспертов.

В Пензе завершается ямочный ремонт дорог. На это из бюджета города выделено 42 миллиона рублей. На сегодняшний день выполнено больше половины работ. Насколько эффективно трудятся дорожники, контролируют сотрудники пензенской администрации и эксперты в области дорожного хозяйства.

«Заключен договор со строительным институтом, который также проводит проверки. Они смотрят, как правильно укладывают асфальт, все проверяют в лабораториях», — сказал начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Продолжаются работы по нанесению разметки на проезжую часть. На эти цели запланировано потратить больше 32 миллионов рублей. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» также отремонтируют путь к поселку Нефтяник, дорогу, которая связывает улицы 40 лет Октября и Центральную.

Кроме того, до конца 2017 года предполагается подготовить проект реконструкции Бакунинского моста.

«Есть проектно-сметная документация. Ряд проектов уже готовы, их осталось только обновить и можно ими заниматься. Прежде всего, это документация по мостам, в том числе — по Бакунинскому мосту», — рассказал заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин.

Всего в 2017 году в Пензе отремонтируют 64 улицы. На эти цели планируется потратить более одного миллиарда рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


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