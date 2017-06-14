В Пензе презентуют проект лестницы, ведущей к Спасскому собору

14 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе выездного совещания рассказал о деталях готовящегося к презентации проекта видовой лестницы, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося собора на Советской площади.

«Нам надо больше в городе Пензе и области создавать современных объектов. И дома красивые строить по оригинальным архитектурным проектам, и парки обустраивать, и скверы, чтобы людям жилось радостно.

По моему поручению к презентации подготовлен проект городской лестницы с видовыми площадками, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося Спасского кафедрального собора. На оборонительном валу — том самом историческом месте, с которого начинала строиться Пенза, реконструируют стилизованную бревенчатую стену со смотровой площадкой. Это в лучшую сторону изменит облик улицы Кирова, будет привлекать туристов в наш город», — поделился он планами, добавив, что старинные здания на улице Белинского будут сохранены

По мнению Ивана Белозерцева, увеличению туристического потока будет способствовать появление новых музеев, включение в маршруты исторических достопримечательностей и креативных культурных объектов, которые могли бы вызвать повышенный интерес гостей города и области. Он также напомнил о реконструкции набережной в Пензе, завершении строительства здания гостиницы на улице Пушкина и реконструкции тротуаров на центральных улицах, к которой планируется приступить в ближайшее время.

«Создание новых городских объектов позволит усилить туристическую привлекательность Пензы», — резюмировал Иван Белозерцев.