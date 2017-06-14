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Пензенец получил смертельное ранение в спину после драки

14 июня в 15:50 364 просмотра

Следователи расследуют обстоятельства смерти 33-летнего пензенца. В его убийстве подозревают 30-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Пензенской области, вечером 13 июня в квартире одного из домов по улице Герцена женщина и ее сожитель распивали спиртное с тремя знакомыми. Во время застолья между гостями произошла ссора, в пылу которой двое мужчин избили сожителя женщины. Когда они стали выходить из квартиры, женщина взяла кухонный нож, ударила в спину одного из них и закрыла входную дверь.

Потерпевший скончался около подъезда дома.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемую задержали, расследование уголовного дела продолжается.


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