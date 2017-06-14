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В Пензенской области посеяли картофель, пшеницу и подсолнечник

14 июня в 16:05 214 просмотров

В Пензенской области яровой сев провели на площади 922,6 тысяч гектаров.

По информации регионального пресс-центра, яровые зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные культуры посеяли на площади 404,3 тыс. гектаров.

Яровую пшеницу посеяли на площади 141,8 тыс. гектаров, ячмень — на площади 105,3 тыс. гектаров, кукуруза на зерно занимает площадь 47,4 тыс. гектаров.

На площади 42,4 тыс. гектаров посеяли зернобобовые сельскохозяйственные культуры, технические культуры — на площади 401,9 тыс. гектаров.

263,3 тыс. гектаров занимают посевы подсолнечника. На площади 33 тыс. гектаров посадили картофель, овощная группа занимает площадь в 6,9 тыс. гектаров.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/14/15400912

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