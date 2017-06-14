Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенским детям судебные приставы помогли получить 718 тыс. рублей
«Бизнес-навигатор» поможет пензенцам рассчитать спрос на товар
В Пензенской области перекроют участок трассы у поселка «Победа»
В Пензенской области средний штраф ГИБДД составил 666 руб
В Пензе отмечают Всемирный день донора крови
В Пензе депутат пожаловался, что молодежь стала реже идти в чиновники
В Пензенской области посеяли картофель, пшеницу и подсолнечник
В Пензе готовят проект по реконструкции Бакунинского моста
Пензенцы просят позже выключать свет на аллее в Ахунах
Пензенцев приглашают сделать бесплатное УЗИ

В Устав Пензы внесут поправки по вопросу отставки мэра и главы города

14 июня в 15:52 338 просмотров

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав города Пензы обсудили на комиссии Гордумы 14 июня.

Поправки связаны с внесением изменений в федеральный закон о местном самоуправлении, где конкретизируются вопросы ответственности должностных лиц за нарушение антикоррупционного законодательств, пояснил журналистам зампред Гордумы Иван Краснов.

«Изменения технические; они связаны с конкретизацией тех случаев, при которых есть основания для сложения полномочий как главы администрации, так и главы муниципального образования […] Это связано с модернизацией антикоррупционного законодательства в стране», — добавил он.

Поправки будут рассмотрены на публичных слушаниях, которые состоятся в мэрии Пензы 16 июня в 10.00. По итогам слушаний все их материалы будут вынесены на очередную сессию Гордумы.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics