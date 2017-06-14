В Устав Пензы внесут поправки по вопросу отставки мэра и главы города

Поправки связаны с внесением изменений в федеральный закон о местном самоуправлении, где конкретизируются вопросы ответственности должностных лиц за нарушение антикоррупционного законодательств, пояснил журналистам зампред Гордумы Иван Краснов.



«Изменения технические; они связаны с конкретизацией тех случаев, при которых есть основания для сложения полномочий как главы администрации, так и главы муниципального образования […] Это связано с модернизацией антикоррупционного законодательства в стране», — добавил он.



Поправки будут рассмотрены на публичных слушаниях, которые состоятся в мэрии Пензы 16 июня в 10.00. По итогам слушаний все их материалы будут вынесены на очередную сессию Гордумы.