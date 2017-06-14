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В Пензе депутат пожаловался, что молодежь стала реже идти в чиновники

14 июня в 16:37 264 просмотра

На комиссии Гордумы обсудили изменения порядка проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и включения в кадровый резерв.

Как пояснил первый вице-мэр Пензы Сергей Волков, в соответствии с указом президента и законодательством Пензенской области уточняется процедура проведения указанных конкурсов.

Депутат Гордумы Юрий Зиновьев, в свою очередь, отметил, что к нему часто обращаются молодые люди, которые хотят поработать на благо Пензы.

«Раньше у нас чаще из кадрового резерва молодежь приходила на службу в городскую администрацию. Сейчас это все поутихло. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые заинтересованы, с образованием, приходили к нам и работали», — подчеркнул он.


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