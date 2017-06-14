В Пензе депутат пожаловался, что молодежь стала реже идти в чиновники

Как пояснил первый вице-мэр Пензы Сергей Волков, в соответствии с указом президента и законодательством Пензенской области уточняется процедура проведения указанных конкурсов.



Депутат Гордумы Юрий Зиновьев, в свою очередь, отметил, что к нему часто обращаются молодые люди, которые хотят поработать на благо Пензы.



«Раньше у нас чаще из кадрового резерва молодежь приходила на службу в городскую администрацию. Сейчас это все поутихло. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые заинтересованы, с образованием, приходили к нам и работали», — подчеркнул он.