В Пензе отмечают Всемирный день донора крови

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодняшний день дефицита гемокомпонентов в регионе нет.

Служба крови Пензенской области обеспечивает оказание трансфузиологической помощи населению. Только за 2016 году заготовили более 17 тонн цельной донорской крови, что полностью соответствует выполнению государственного задания.

За прошлый год в регионе трансфузионную терапию по жизненным показаниям провели 14 523 пациентам. Пензенский областной клинический центр крови поставляет продукцию в 37 лечебных учреждений области.

Сейчас в регионе существует более 66 тысяч доноров крови и ее компонентов. Считать этот праздник своим также могут и волонтеры. «Школа волонтеров Службы крови» работает на базе центра крови и ее слушатели — учащиеся школ и студенты.

Благодаря донорам крови, отказов в выдаче гемокомпонентов по абсолютным показаниям не было.

Дату приурочили ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, который открыл группы крови у человека.