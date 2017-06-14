В Пензенской области средний штраф ГИБДД составил 666 руб

Рейтинг регионов Российской Федерации, составленный исходя из величины среднего выписанного штрафа, подготовил портал «Штраф ГИБДД».
По данным экспертов, средняя сумма штрафа ГИБДД в России неуклонно растет год от года. Это связано с реакцией на меняющуюся дорожную обстановку, с ужесточением борьбы с алкоголем за рулем, введением некоторых новых видов дорожных взысканий.
По итогам 2016 года наибольшая средняя сумма штрафа была зафиксирована в Ненецком автономном округе (1420 руб.), в тройке лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ (1325 руб.) и Астраханская область (1303 руб.).
Самые низкие штрафы в 2016 году — в Саратовской (631 руб.), Рязанской (642 руб.) и Нижегородской (662 руб.) областях. Пензенская область заняла четвертое место, размер среднего выписанного штрафа здесь — 666 рублей.