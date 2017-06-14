В Пензенской области средний штраф ГИБДД составил 666 руб

Пензенская область вошла в топ-5 регионов по величине среднего штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Рейтинг регионов Российской Федерации, составленный исходя из величины среднего выписанного штрафа, подготовил портал «Штраф ГИБДД».

По данным экспертов, средняя сумма штрафа ГИБДД в России неуклонно растет год от года. Это связано с реакцией на меняющуюся дорожную обстановку, с ужесточением борьбы с алкоголем за рулем, введением некоторых новых видов дорожных взысканий.

По итогам 2016 года наибольшая средняя сумма штрафа была зафиксирована в Ненецком автономном округе (1420 руб.), в тройке лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ (1325 руб.) и Астраханская область (1303 руб.).

Самые низкие штрафы в 2016 году — в Саратовской (631 руб.), Рязанской (642 руб.) и Нижегородской (662 руб.) областях. Пензенская область заняла четвертое место, размер среднего выписанного штрафа здесь — 666 рублей.