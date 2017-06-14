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«Бизнес-навигатор» поможет пензенцам рассчитать спрос на товар

14 июня в 17:27 144 просмотра
«Бизнес-навигатор».

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С 1 июня для предпринимателей Пензенской области в режиме тестовой эксплуатации запущен бесплатный доступ к функционалу портала «Бизнес-навигатор».

Он предназначен для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в открытии или расширении бизнеса.

При помощи портала можно будет рассчитать примерный бизнес-план, подобрать помещение в аренду, найти кредитора и оформить гарантию, а также быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

Например, при разработке бизнес-плана, «Бизнес-навигатор» подскажет, какие продукты и услуги самые востребованные в городе и районе.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, расчет спроса на товары и услуги основан на данных о реальном потреблении более чем 900 товаров и 100 видов услуг. Примерный бизнес-план основан на типовых форматах ведения бизнеса более чем 5000 российских предпринимателей.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/06/14/16354896

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