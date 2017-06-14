Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Зенит»
Пензенцы 5 лет трудились над копией пункта техобслуживания поездов
В Кузнецком районе начали строить новую амбулаторию
На «Эхо Пензы» рассказали о предстоящих выборах в ЗакСобр
Пензенским детям судебные приставы помогли получить 718 тыс. рублей
«Бизнес-навигатор» поможет пензенцам рассчитать спрос на товар
В Пензенской области перекроют участок трассы у поселка «Победа»
В Пензенской области средний штраф ГИБДД составил 666 руб
В Пензе отмечают Всемирный день донора крови
В Пензе депутат пожаловался, что молодежь стала реже идти в чиновники

«Бетониум» станет уникальным предприятием по производству домокомплектов в Пензе (видео)

14 июня в 19:42 234 просмотра
, благодаря «Компании, которая строит».

" data-title="«Бетониум» станет уникальным предприятием по производству домокомплектов в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

Жить в уютной квартире со всеми удобствами и не переплачивать — мечта каждого человека. Пензенцы же могут воплотить эту мечту в реальность, благодаря «Компании, которая строит».

Производить в Пензе — производить для пензенцев. Для строительства комфортного и доступного жилья «Компания, которая строит» приняла решение о переоснащении производственных мощностей. Новый совместный проект домостроительного комбината «Бетониум» и итальянской компании «Симем» — роботизированная линия по производству бетонных домокомплектов — превратит пензенский завод в уникальное в своей отрасли предприятие, сообщает телеканал «Экспресс».

«Индустриализация производства позволяет следить за качеством будущего жилья и добиваться качества, в первую очередь, на производстве, а не на строительной площадке. Не секрет, что многие строители грешат качеством возводимого жилья, мы хотим минимизировать риски и сделать полностью сборные дома на производстве», — рассказал советник генерального директора «Компании, которая строит» Федор Тощев.

Утепление стен, отделка фасада и даже монтаж окон будут производиться в заводских условиях под строгим контролем качества. На строительную площадку панель будет поступать в высокой степени отделочной готовности, что снизит временные и материальные затраты на проведение ремонтных работ.

«Первое, что мы хотим от итальянского оборудования получить, — это качество, которое недоступно на отечественном оборудовании. Во вторую очередь, конечно, — производительность», — отметил Федор Тощев.

Запуск линии намечен на вторую половину 2018 года. Ожидается, что после автоматизации технологических процессов производственная мощность домостроительного комбината «Бетониум» достигнет 100 000 квадратных метров жилья в год. Плиты, изготовленные по современным технологиям, будут, в первую очередь, применяться при строительстве объектов группы компаний «Территория жизни».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics