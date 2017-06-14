В Кузнецком районе начали строить новую амбулаторию (видео)

В Кузнецком районе в 2017 году на одно медицинское учреждение станет больше. В конце лета ожидается окончание строительства нового офиса врача общей практики в селе Никольское. Об этом в прошлом году жители просили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В Кузнецком районе появится новая амбулатория. Одноэтажное здание из современных материалов площадью 210 квадратных метров расположится в центре села Никольское рядом с администрацией, домом культуры и школой. Еще год назад сельчане не могли и мечтать о таком, сообщает телеканал «Экспресс».

«Здание участковой Никольской больницы, обслуживающее жителей села Поселки, Никольское, Марьевка, Тарлаково, Бестянка, пришло в негодное состояние. Его год постройки — 1951-ый», — сказал глава администрации Никольского сельсовета Александр Куроедов.

О своей проблеме жители рассказали губернатору области Ивану Белозерцеву во время его приезда в Кузнецкий район. Глава региона поручил построить в селе офис врача общей практики.

«Данный объект возводится по поручению губернатора Пензенской области по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», — отметил заместитель главы администрации Кузнецкого района Вячеслав Чварков.

Администрация Кузнецкого района подготовила проектно-сметную документацию. Из регионального бюджета на строительство выделили шесть миллионов рублей. Рабочие подрядной организации завершили устройство фундамента и приступили к возведению стен из газоблоков. Работы идут по графику. Строительство амбулатории должны завершить в августе.