В Пензе приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Зенит» (видео)

В Пензе начался второй этап реконструкции спортивного комплекса «Зенит». На территории снесли лишние постройки. Строители приступили к возведению нового административного здания и благоустройству двух футбольных полей, одно из которых — с натуральным покрытием.

Шум строительной техники не мешает юным футболистам оттачивать навыки на одном из полей стадиона «Зенит». Через сетку спортсмены могут наблюдать за благоустройством прилегающей территории. За полгода здесь демонтировали искусственное покрытие, обновили инженерные коммуникации, а также провели дренажные работы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Необходимо будет завершить работы по благоустройству и закончить основные объекты, которые нужны для выполнения тренировочных процессов», — сказал начальник МКУ города Пензы Игорь Умнов.

Чтобы соответствовать высоким требованиям ФИФА, на территории спорткомплекса приступили к созданию искусственного и натурального полей. На последнем несколько дней назад посеяли более 600 килограммов семян травы спортивной селекции.

«Она более износостойкая, применяется для того, чтобы делать спортивные покрытия. То есть на них можно будет играть, оно не так сильно выбивается», — пояснил генеральный директор ООО «Спортгазонинженеринг» Андрей Неретин.

На территории комплекса не только обновляют покрытие. Рядом с котельной возводят новое административное здание, в нем уже готов первый этаж.

«Нулевой этаж — для обслуживающего персонала. На первом и втором этажах будет располагаться зал конференции. Затем для двух футбольных команд будут находиться раздевалки и административные кабинеты, комнаты для обслуживающего персонала», — рассказал руководитель проекта Олег Терехов.

После окончания строительных работ территорию обновленного спортивного комплекса продолжат благоустраивать. Здесь позаботятся о безопасности спортсменов и болельщиков.

«Мы планируем за счет средств бюджета города обустроить хорошую охранную сигнализацию, видеонаблюдение, которые будут интегрированы в систему «Безопасный город», — сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Тренировочная база «Зенит» после реконструкции станет самым современным спортивным комплексом на территории Пензенской области. После Чемпионата мира по футболу на площадке будут проходить крупные спортивные соревнования.

Реконструкцию спортивного комплекса планируют завершить в декабре 2017 года. Сорвать или перенести срок сдачи объекта не получится. Этапы строительства контролирует Международная Федерация футбола.