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В Пензе пройдет губернский праздник «Медалист-2017»

15 июня в 11:20 460 просмотров
«Медалист-2017» пройдет 20 июня на Юбилейной площади и в ККЗ «Пенза».

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Губернский праздник «Медалист-2017» пройдет 20 июня на Юбилейной площади и в ККЗ «Пенза».

Планируется, что в мероприятии примут участие глава региона Иван Белозерцев, спикер ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, а также медалисты, их родители и заслуженные учителя РФ.

«Праздник начнется на Юбилейной площади, где для выпускников будут работать фотозоны и каждый желающий сможет загадать желание на дереве желаний. Затем пройдет парад медалистов «Мой успех рожден в России, мой успех рожден в Пензенской области». Мероприятие завершится традиционным вальсом выпускников, для которого в этом году написана новая песня», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Церемония награждения медалистов и их родителей пройдет в ККЗ «Пенза». Ожидается, что губернатор Иван Белозерцев вручит благодарственные письма 18 медалистам и их родителям, после чего состоится музыкальный концерт.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.


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