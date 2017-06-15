В Пензе пройдет губернский праздник «Медалист-2017»

Планируется, что в мероприятии примут участие глава региона Иван Белозерцев, спикер ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, а также медалисты, их родители и заслуженные учителя РФ.



«Праздник начнется на Юбилейной площади, где для выпускников будут работать фотозоны и каждый желающий сможет загадать желание на дереве желаний. Затем пройдет парад медалистов «Мой успех рожден в России, мой успех рожден в Пензенской области». Мероприятие завершится традиционным вальсом выпускников, для которого в этом году написана новая песня», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.



Церемония награждения медалистов и их родителей пройдет в ККЗ «Пенза». Ожидается, что губернатор Иван Белозерцев вручит благодарственные письма 18 медалистам и их родителям, после чего состоится музыкальный концерт.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.