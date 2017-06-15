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Пензенским студентам помогут выбрать ВУЗ

15 июня в 11:48 258 просмотров
«Поступай правильно» (6+).

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Перед началом приемной кампании в вузы при поддержке Министерства образования и науки РФ запустили приложение «Поступай правильно» (6+).

Мобильный справочник уже доступен в Google Play и App Store. Он является бесплатным приложением и не содержит рекламы. Новый сервис обеспечивает доступ к информации о российских вузах, набирающих студентов в этом году.

Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии, сведения об аккредитации, специальностях, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, а также об участии вуза в различных рейтингах.

Справочник обеспечивает поиск вузов по различным критериям, а также позволяет сравнивать высшие учебные заведения по определенным параметрам.

«При создании использовали информацию, интегрированную из ряда информационных систем, а данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» совместно с Минобрнауки РФ продолжат уточнение данных и развитие приложения. Авторы призывают сообщать об изменившихся данных», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.


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