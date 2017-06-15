В Пензе начали реконструкцию областной станции скорой помощи (видео)

В одном из корпусов пензенской областной станции скорой медицинской помощи началась реконструкция. Здание, которое капитально не ремонтировали более 30 лет, должно преобразиться уже к концу 2017 года.

Областная станция скорой медицинской помощи осталась без крыши. Металлическую кровлю рабочие заменят на новую. На объекте началась масштабная реконструкция, сообщает телеканал «Экспресс».

Трехэтажное здание сильно обветшало, капитального ремонта здесь не было 30 лет. Построен корпус был в далеком 1959 году.

«Это первая больница скорой помощи в России. Здесь располагались хирургические отделения, она работала как хирургический приемник и больница скорой помощи. В 2016 году правительство Пензенской области принято решение о реконструкции данного помещения», — рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атяшкин.

Кроме кровли, проект предусматривает замену межэтажных перекрытий, окон и дверей. В итоге от здания с более чем полувековой историей, как говорят строители, останутся только капитальные кирпичные стены.

Введение в эксплуатацию обновленного корпуса позволит создать помещения для полноценного отдыха бригад скорой помощи.

«Из того здания всю административную часть: бухгалтерию, юристов, экономистов, всех фельдшеров, диспетчеров переведем в другое здание, а то освободим полностью, под жилой комплекс там будут сделаны комнаты гостиничного типа», — сообщил директор Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Вячеслав Ратников.

Из областного и федерального бюджетов на проведение реконструкции выделено более 200 миллионов рублей. Уникальный региональный центр оказания экстренной медицинской помощи на базе станции должен появиться к середине декабря.