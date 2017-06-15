Ритейлерам рекомендовали снижать цены при получении скидки от поставщика

ФАС рекомендовала ритейлерам снижать цены на товары при получении на них скидки от поставщиков. Размер дисконта должен быть не меньше, чем полученное снижение стоимости для магазина.

Неисполнение правила попадает под нарушение норм закона «О торговле», за которое предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Дело в том, что еще весной поставщики снизили для ритейлеров цены на 30%, при этом покупатели этого не почувствовали, потому что стоимость товаров для них осталась прежней, пишут «Известия».

«При требовании о снижении поставщиком цены товара для хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность (предоставление скидки), реализация последним товара розничным потребителям без снижения цены либо со снижением цены в меньшем размере (без трансляции скидки конечному потребителю) подпадает под ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 9 закона «О торговле», отмечено в письме ФАС.