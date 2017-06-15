Ритейлерам рекомендовали снижать цены при получении скидки от поставщика

Неисполнение правила попадает под нарушение норм закона «О торговле», за которое предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Дело в том, что еще весной поставщики снизили для ритейлеров цены на 30%, при этом покупатели этого не почувствовали, потому что стоимость товаров для них осталась прежней, пишут «Известия».
«При требовании о снижении поставщиком цены товара для хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность (предоставление скидки), реализация последним товара розничным потребителям без снижения цены либо со снижением цены в меньшем размере (без трансляции скидки конечному потребителю) подпадает под ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 9 закона «О торговле», отмечено в письме ФАС.