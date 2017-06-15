На родине Радищева в Кузнецком районе пройдет Тихвинская ярмарка

В Кузнецком районе Пензенской области в селе Радищево 8 июля состоится Тихвинская ярмарка (0+). Гостей мероприятия ждет яркий фольклорный праздник, старинные забавы и ярмарка товаров местных производителей.

По информации туристко-информационного центра Пензенской области, Тихвинская ярмарка была учреждена в 18 веке женой брата Александра Николаевича Радищева, Варварой Михайловной, в честь памяти иконы Тихвинской Божьей матери.

Центральной экспозицией станет интерактивная площадка — «Кузнецкая слобода». Более 70 производителей Кузнецкого района представят свою продукцию. Промышленный ряд будет представлен строительными и отделочными материалами и продукцией швейного производства. Сувенирный ряд удивит обилием изделий декоративно-прикладного творчества.

Участниками концертной программы ярмарки станут фольклорные коллективы Республики Мордовия, муниципальных районов и городов Пензенской, Ульяновской областей.