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Участникам преступной группы из Пензы грозит до 20 лет тюрьмы

15 июня в 13:25 378 просмотров

В Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В состав группы входили шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет. Закладчики и руководители группировки обеспечивали деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств в Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, обвиняемые промышляли сбытом запрещенных веществ с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. Продажу осуществляли бесконтактным способом. Большинство злоумышленников между собой лично знакомы не были — общение происходило через интернет.

Чтобы войти в состав преступной группы, необходимо было внести обеспечительный платеж.

Для хранения оптовых партий мужчины использовали арендованные квартиры. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения рыночной стоимостью около 1,5 миллионов рублей.

На протяжении 11 месяцев полицейские занимались расследованием этого дела. Участникам организованной группы грозит до 20 лет лишения свободы.


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