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В Пензенской области водитель «Мерседеса» сбил мужчину

15 июня в 14:03 198 просмотров
«Мерседес Бенц-812» сбил пешехода.

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В городе Спасске Пензенской области водитель авто «Мерседес Бенц-812» сбил пешехода.

За рулем иномарки находился мужчина 1967 года рождения.

ДТП произошло на улице Ленина. Пострадавшего 1971 года рождения доставили в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.


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