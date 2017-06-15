Белозерцев в Пекине подписал соглашение с китайской компанией

«В Пекине подписал соглашение с компанией Джунэнда. Инвестор планирует построить многопрофильный комплекс в парке «Отвель» за 18 млрд руб.», — написал он в микроблоге в «Твиттере».
Напомним, глава региона также примет участие в работе второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», посетит в составе делегации ПФО ряд производственных и образовательных объектов.
В Пекине подписал соглашение с компанией Джунэнда. Инвестор планирует построить многопрофильный комплекс в парке Отвель за 18 млрд руб.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 июня 2017 г.